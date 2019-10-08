Antalya'da denizde hortum

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kıyıdan 15 kilometre açıkta çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu. Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum da kıyıya ulaşmadan yok oldu.

Demre'nin yaklaşık 15 kilometre açığında saat 12.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Bölgede yoğun olarak sera üretimi yapan çiftçiler kıyıya ulaşma ihtimaline kartı hortumu anbean takip etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum daha sonra gözden kayboldu. Sera üreticileri ise rahat bir nefes aldı.

GAZİPAŞA'DA DA ÇIKTI

Gazipaşa ilçesine bağlı Macar Mahallesi sahilinde ise dün saat 16.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, hortum anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.