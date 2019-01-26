Antalya'da Denizde Hortum Oluştu

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili
açıklarında denizde hortum oluştu.
Konyaaltı Plajı açıklarında oluşan hortum, kısa süreli paniğe yol açtı. Sahile gelenler, hortumu telefonlarıyla görüntüledi.
Fırtına nedeniyle kentin en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Caddesi'nde çok sayıda ağaç devrildi. İki otomobil, devrilen ağaçların altında kaldı. Cadde, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Antalya
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağaçları keserek yolu açmaya çalışıyor.
Dolu yağışının da etkili olduğu kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, Lara bölgesindeki bazı binaların çatıları uçtu.
Öte yandan Antalya'nın Kemer
ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.