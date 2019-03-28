Antalya'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu.
Antalya
'da denizde kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, teknesiyle seyir halindeki balıkçı, Atatürk
Parkı açıklarında denizde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, falezlerden düşerek öldüğü tahmin edilen Suzan H'nin cansız bedenini (26) botla Antalya Yat Limanı
'ndaki polis noktasına getirdi. Anne
ve babasını bir süre önce kaybettiği belirtilen Suzan H'nin cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tip Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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