Son Dakika Haberleri: Antalya'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Antalya'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu.

Antalya'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, teknesiyle seyir halindeki balıkçı, Atatürk Parkı açıklarında denizde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, falezlerden düşerek öldüğü tahmin edilen Suzan H'nin cansız bedenini (26) botla Antalya Yat Limanı'ndaki polis noktasına getirdi.

Anne ve babasını bir süre önce kaybettiği belirtilen Suzan H'nin cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tip Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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