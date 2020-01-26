Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu

6 saat önce

Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu.

Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin hareketsiz bir şekilde su üzerinde durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, kadın şahsı bota alarak Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşları arasındaki kadının İran vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.


Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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