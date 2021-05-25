Antalya'da denizde ölü bulunan kadın Ankara'da toprağa verildi - Son Dakika

- Antalya'da denizde ölü bulunan kadın Ankara'da toprağa verildi
ANKARA - Antalya'da cansız bedeni denizin 50 metre açıklarındaki falez bölgesinde bulunan Necla Özkan'ın cansız bedeni, memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Antalya'da 55 yaşındaki Necla Özkan'ın cesedi falezler bölgesinde denizin 50 metre açıklarında bulunmuştu. Yaşamını yitiren talihsiz kadının naaşı bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Özkan'ın cansız bedeni bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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