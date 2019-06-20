Antalya'da denizde şüpheli cisim polisi alarma geçirdi
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Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinde hareketsiz bir cisim görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
'da Konyaaltı Sahili
'nde deniz dibinde hareketsiz bir cisim görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Cismin insan değil, sahil sınır bandındaki dubaları sabitlemede kullanılan kum çuvalı olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Konyaaltı Sahili 26 numaralı plajın açığında meydana geldi. Denizde yüzen bir kişi dubalara yakın bir yerde hareketsiz insana benzeyen bir cisim gördü. Kıyıya çıkan şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri araştırmalarına başladı. Cismin görüldüğü alana dalış yapan iki dalgıç polis tarama çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat arama yapan polis görülen cismin insan değil, sahil sınır bandındaki dubaları sabitlemede kullanılan kum çuvalı olduğu belirlendi. İhbarın asılsız çıkmasının ardından deniz ve karadaki polisler bölgeden ayrıldı. - ANTALYA
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