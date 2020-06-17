Antalya'da denizdeki cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika

Antalya'da denizdeki cesedin kimliği belli oldu
Antalya'da falezle denizin birleştiği noktada cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu.
Antalya'da falezle denizin birleştiği noktada cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi altında falezlerin denizle birleştiği kayalık noktada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. İki bot ile bölgeye gelen deniz polisi, kayalık alandaki cesede ulaştı. Torbaya alınan ceset dalgıç polisler tarafından bota alınıp, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede ölen şahsın kimlik bilgisine ulaşamadı. Polis boş cüzdan içindeki kartvizitten yola çıkarak yaptığı telefon görüşmelerinde de bir sonuca ulaşamadı. Üzerinde darp ve kesici alet izine rastlanmayan 40-45 yaşlarındaki şahsın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin olayın yaşandığı mahallede ikamet eden 45 yaşındaki İsrafil Kaya'ya ait olduğu belirlenirken intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı