Antalya'da denizdeki 'sosyal mesafeyi' cankurtaranlar sağlıyor - Son Dakika

Antalya'da denizdeki 'sosyal mesafeyi' cankurtaranlar sağlıyor

Antalya'da denizdeki 'sosyal mesafeyi' cankurtaranlar sağlıyor Cankurtaranlar temaslı suni teneffüs yapmayacak Suni teneffüs, suni solunum cihazı ambu ile yapılacak Boğulma gibi olumsuzluklara da cankurtaranlar tedbirler kapsamında müdahalede bulunuyor Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı...

Antalya'da denizdeki 'sosyal mesafeyi' cankurtaranlar sağlıyor

Cankurtaranlar temaslı suni teneffüs yapmayacak

Suni teneffüs, suni solunum cihazı ambu ile yapılacak

Boğulma gibi olumsuzluklara da cankurtaranlar tedbirler kapsamında müdahalede bulunuyor

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde görev alan cankurtaranlar, plaja gelen vatandaşlar ile tatilcilerin karada ve denizdeki sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor. Cankurtaranlar, boğulma gibi olumsuzluklara karşın, soluk yolunu açmak için oral airway, suni teneffüsü de suni solunum cihazı ambu ile gerçekleştirecek.

Antalya'da coronavirüs salgınıyla birlikte giriş çıkışları kapatılan ve ardından normalleşme takvimiyle birlikte kapılarını açan dünyaca ünlü sahilde, pandemiye karşın alınan tedbirler devam ediyor. İşletmelerin sahil kısmında şemsiye ve şezlonglardaki sosyal mesafe uygulamaları dışında serbest alanlarda güneşlenenler arasında ve denizde sosyal mesafe kuralının dışına çıkıldığı anlarda, sahilde görev alan cankurtaranlar uyarılarda bulunuyor.

Boğulma vakalarına suni teneffüs suni solunum cihazıyla yapılıyor

Boğulma ve yorgunluk geçiren tatilcilere ise cankurtaranlar yine tedbirler kapsamında müdahalede bulunuyor. Sezon öncesi gerekli eğitimlerini alan Cankurtaranlar, bugün bir tatbikat gerçekleştirdi. Cankurtaranlara boğulduğunu işaret eden temsili tatilciye, hızlı bir şekilde ulaşan Cankurtaran, gerekli mesafeyi koruyarak boğulma tehlikesi atlatan tatilci karaya çıkartıldı. Burada soluk yolunu açmak için oral airway kullanan cankurtaran, suni teneffüsü de suni solunum cihazı ambu ile gerçekleştirdi.

"Bu sene daha dikkatli olacağız"

Pandemi döneminde sahildeki cankurtaranların müdahalesinin önem taşıdığına işaret eden Sahil Antalya Yaşam Parkı ALSE Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çelenk, Konyaaltı Sahili'nde 36 kule ve 41 cankurtaranla 31 Ekim tarihine kadar faaliyet göstereceklerini aktardı. Geçen yıl 145 yorgun yüzücü, 369 tane boğulma vakasına müdahalede bulunduklarını belirten Çelenk, "Bu sene pandemiden dolayı ve yerli turiste dikkatli olacağız. Cankurtaranların eğitimiyle yüzde 100 ilgileniyoruz ama buraya gelecek yerli halk ve turistten tek bir isteğimiz var. Sahil ve derinliklerle ilgili bilgilenmesi ayrıca bilenlerin sosyal mesafe kuralları için neler yapması gerektiğini bilmeleri gerekir. Biz daha bilinçli yüzücüler istiyoruz ki her şey daha güvenilir olsun." dedi.

"Denizdeki sosyal mesafe de önemli"

Cankurtaranların plajlarda güneşlenenlerin yanı sıra deniz içerisindeki sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğini ifade eden Çelenk, "Denizdeki sosyal mesafe de onlar için önemli. Bu sene de birbirinize çok yaklaşsanız megafonla ya da suya girerek uzaktaki kişilere müdahale yapıyorlar. Bizde müdahale ederken sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Maske ile suya giremezsiniz ama siperlik ve eldivenle doğru açılarda müdahale yapıyoruz." diye konuştu.

Antalya'da denizdeki 'sosyal mesafeyi' cankurtaranlar sağlıyor

Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 07:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da denizdeki 'sosyal mesafeyi' cankurtaranlar sağlıyor - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı         
00:59
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı         
00:26
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı         
00:19
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur         
00:12
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu         
00:09
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi         
00:01
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim         
00:01
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı         
23:54
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi         
23:50
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir         
23:50
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti         
23:44
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu         
23:35
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor         
23:33
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu         
23:19
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi         
23:14
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar         
23:09
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor         
22:41
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi         
22:35
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu         
22:31
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:03
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 02:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da denizdeki 'sosyal mesafeyi' cankurtaranlar sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]