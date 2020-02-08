Antalya'da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi - Son Dakika

Antalya'da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi

6 saat önce

Antalya'da "Maviden Beyaza Antalya" Kış Sporları Organizasyonu'nda sporcular aynı gün içerisinde denizde yüzdü, bisikletle Torosları tırmanıp Saklıkent'te kayak yarışında mücadele etti.

Antalya'da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi, System.String[]

Antalya'da "Maviden Beyaza Antalya" Kış Sporları Organizasyonu'nda sporcular aynı gün içerisinde denizde yüzdü, bisikletle Torosları tırmanıp Saklıkent'te kayak yarışında mücadele etti. Sporcular birkaç saat içinde hem yüzüp, hem de kayak yaparken, Antalya'nın aynı anda dört mevsimi yaşatan bu özelliğini dünyaya tanıttı.


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, Antalya'nın doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı ile kış-spor turizmine katkı sağlamak amacıyla, "Beyazdan Maviye Antalya" adıyla geçen yıl ilki düzenlenen Kış Sporları Organizasyonunun bu yıl ikincisi "Maviden Beyaza Antalya" sloganıyla düzenlendi.


Nefes kesen güzergahta zorlu mücadele


Aynı gün peş peşe yüzme, bisiklet ve kayak üçlü yarışın yapıldığı organizasyonu, sabah saatlerinde Konyaaltı'nda yüzme ile başlayıp, bisiklet ile devam etti ve ve Saklıkent'te kayak yarışıyla sona erdi. Yarışlara her bir spor kategorisinde 30 kişi olmak üzere toplam 90 sporcu katıldı.. Sporcular 750 metre mesafeyi yüzdü, 50 kilometrelik bisiklet sürdü ve 2,5 kilometre kayak mesafesinde mücadele etti. Yarış güzergahı Konyaaltı Sealife Plaj alanı, Akdeniz Bulvarı, eski 24 nolu plaj, Çakırlar, Boğaçayı Caddesi, 3300 sokak Gökçam Mahallesi, Doyran Saklı Kent Caddesi, Portakal Durağı Mevkii, Çınar Pınarı Mevkii, Boyalı Mevkii, Üşümüş Mevkii, Saklıkent Kayak Merkezi olarak belirlendi.


"Seneye uluslararası boyuta taşıyacağız"


ATSO Başkanı Davut Çetin, ilkini geçen sene düzenledikleri organizasyonla Antalya'nın alternatif turizm imkanlarıyla aynı anda dört mevsimi yaşatan şehir olma özelliğini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Çetin, "Biz geçen yıl düzenlediğimiz yarışmanın görüntülerini yurt dışında katıldığımız fuarlarda kullanıyoruz. Saklıkent'i ön plana çıkarmak, kayak turizmini ön plana çıkarmak, kışın bile Antalya'da denize girilebildiğini göstermek için önemli bir etkinlik. Bu sene ikincisini yapıyoruz ve gittikçe büyüyoruz, bu sene katılım sayısı 100 kişiye ulaştı. Önümüzdeki yıllar bunu ulusal ve uluslararası bir spor organizasyonu haline getirebilirsek daha iyi olacak.


Ödüller Saklıkent'te verilecek


Tüm etaplarda dereceye girenlere ödülleri Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edilecek. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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