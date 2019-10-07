Son Dakika Haberleri: Antalya'da denize giren 2 turist boğuldu
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Antalya'da denize giren 2 turist boğuldu

37 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı plajlarda denize giren 2 turist boğuldu.

Antalya'da denize giren 2 turist boğuldu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı plajlarda denize giren 2 turist boğuldu.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki plajda Çek turist Ladıslav Sılhan (54), denizde hareketsiz şekilde vatandaşlar tarafından bulundu. Sahile çıkarılan Sılhan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sılhan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keykubat Sahili'nde denize giren İsveçli turist Sven Ake Eılerth Jakopsan (64), yaklaşık 5 metreye ulaşan dalgaların arasında kayboldu. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan ve ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Jakopsan da hayatını kaybetti.

Turistlerin cesetleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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