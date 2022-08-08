Denizde boğulan emekli öğretmene, gözü yaşlı kardeşlerden son öpücük - Son Dakika
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Denizde boğulan emekli öğretmene, gözü yaşlı kardeşlerden son öpücük

08.08.2022 11:57
Denizde boğulan emekli öğretmene, gözü yaşlı kardeşlerden son öpücük

Antalya'da denize giren 65 yaşındaki emekli öğretmenin cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulundu.

Antalya'da denize giren 65 yaşındaki emekli öğretmenin cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulundu. Deniz polisi tarafından limana getirilen öğretmenin teşhisi için olay yerine gelen iki erkek kardeşi ise, ağabeylerini alnından öperek son yolculuğa uğurladı.

Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Konserve Koyu Halk Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, her sabah erken saatlerde plaja gelen Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), denize girdi. Kıyıdan açılan Çetinkaya'nın saatler geçmesine rağmen dönüş yapmadığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte deniz polisi ekipleri belirtilen adresin açığında arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta Çetinkaya'nın cansız bedenini bularak bota aldı.

Teşhis edip alnından öptüler

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen Çetinkaya'nın yakınlarına durum bildirildi. Cenazenin teşhisi için limana gelen emekli öğretmenin kardeşleri Mehmet ve Ahmet Çetinkaya, teşhis sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ağabeylerini alnından öpen iki kardeşi, polis ekipleri teskin etti.

Sağlık için her sabah yüzdüğü öğrenilen Çetinkaya'nın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde boğulan emekli öğretmene, gözü yaşlı kardeşlerden son öpücük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde boğulan emekli öğretmene, gözü yaşlı kardeşlerden son öpücük - Son Dakika
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