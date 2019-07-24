Antalya'da denize giren Kazak turist boğuldu
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren Kazak turist boğuldu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:06 Kaynak: AA
'nın Manavgat
ilçesinde denize giren Kazak turist
boğuldu. Selimiye
Mahallesi'ndeki sahilden denize giren 19 yaşındaki Kazakistan
uyruklu turist Rakhymzhan Abitayev, boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Abitayev'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
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