Son Dakika Haberleri: Antalya'da denize giren Kazak turist boğuldu
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Antalya'da denize giren Kazak turist boğuldu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren Kazak turist boğuldu.

Antalya'da denize giren Kazak turist boğuldu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren Kazak turist boğuldu.
Selimiye Mahallesi'ndeki sahilden denize giren 19 yaşındaki Kazakistan uyruklu turist Rakhymzhan Abitayev, boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Abitayev'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Selimiye, Manavgat, Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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