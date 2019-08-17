Antalya'da denize giren kişi boğuldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:45 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.
Alanya Sahilin'de serinlemek için denize giren 46 yaşındaki İbrahim Civan, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılan Civan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Civan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
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