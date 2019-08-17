Son Dakika Haberleri: Antalya'da denize giren kişi boğuldu
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Antalya'da denize giren kişi boğuldu

41 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.
Alanya Sahilin'de serinlemek için denize giren 46 yaşındaki İbrahim Civan, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılan Civan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Civan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:45 Kaynak: AA
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