Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Manavgat ilçesinde denize giren kişi boğuldu.



Kızılot Mahallesi Ömer Boğazı mevkisinde serinlemek için denize giren 39 yaşındaki Mustafa Özgören, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Özgören'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.