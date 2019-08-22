Antalya'da denize giren kişi boğuldu
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Manavgat ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:46 Kaynak: AA
Manavgat ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Kızılot Mahallesi Ömer Boğazı mevkisinde serinlemek için denize giren 39 yaşındaki Mustafa Özgören, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özgören'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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