Son Dakika Haberleri: Antalya'da denize giren Polonyalı turist boğuldu
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Antalya'da denize giren Polonyalı turist boğuldu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist denizde boğuldu.

Antalya'da denize giren Polonyalı turist boğuldu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist denizde boğuldu.
Alanya'da tatilini geçiren 77 yaşındaki Polonyalı Stanislaw Andrzejewski, İncekum Mahallesi'ndeki sahilden denize girdi.
Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Andrzejewski, sahildeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.
112 acil servis ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Stanislaw Andrzejewski, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Andrzejewski'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:06 Kaynak: AA
Alanya, turist, Antalya, Güncel
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