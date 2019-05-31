Antalya'da denize giren rus turist boğuldu
35 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist denizde boğuldu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:05 Kaynak: AA
'nın Manavgat
ilçesinde tatil yapan Rus turist
denizde boğuldu. Sorgun Mahallesi
Titreyengöl Bölgesi'nde tatil yapan Rus turist Mikhail Filatov (40), kaldığı otelin sahilinden denize girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Filatov, su sporları merkezi çalışanları tarafından denizde hareketsiz halde bulundu.
Haber verilen 112 acil servis ekibi, kıyıya çıkarılan turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mikhail Filatov'un cenazesi, Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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