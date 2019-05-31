Son Dakika Haberleri: Antalya'da denize giren rus turist boğuldu
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Antalya'da denize giren rus turist boğuldu

35 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist denizde boğuldu.

Antalya'da denize giren rus turist boğuldu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist denizde boğuldu.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Bölgesi'nde tatil yapan Rus turist Mikhail Filatov (40), kaldığı otelin sahilinden denize girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Filatov, su sporları merkezi çalışanları tarafından denizde hareketsiz halde bulundu.
Haber verilen 112 acil servis ekibi, kıyıya çıkarılan turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mikhail Filatov'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:05 Kaynak: AA
Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, turist, Güncel
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