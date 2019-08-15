Son Dakika Haberleri: Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu
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Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.

Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
Avsallar Mahallesi plajında denize giren Sergei Zhuk (40), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Rus turisti sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Zhuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zhuk'un cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:15 Kaynak: AA
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