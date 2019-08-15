Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:15 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde denize giren Rus turist
boğuldu. Avsallar
Mahallesi plajında denize giren Sergei Zhuk (40), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Rus turisti sudan çıkardı.
112 Acil Servis
ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Zhuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zhuk'un cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü.
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