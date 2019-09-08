Son Dakika Haberleri: Antalya'da denize giren turist boğuldu
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Antalya'da denize giren turist boğuldu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Romanya uyruklu turist denizde boğuldu.

Antalya'da denize giren turist boğuldu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Romanya uyruklu turist denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Moise Ghica (69) serinlemek için Damlataş Plajı'nda denize girdi. Bir süre suya batıp çıkan Ghica'yı vatandaşlar kıyıya çıkardı.

Sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Ghica, kurtarılamadı.

Turistin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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