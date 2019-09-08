Antalya'da denize giren turist boğuldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Romanya uyruklu turist denizde boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Romanya uyruklu turist denizde boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Moise Ghica (69) serinlemek için Damlataş Plajı'nda denize girdi. Bir süre suya batıp çıkan Ghica'yı vatandaşlar kıyıya çıkardı.
Sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Ghica, kurtarılamadı.
Turistin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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