Antalya'da denize yüzmeye giden doktor kayboldu - Son Dakika

Antalya'da denize yüzmeye giden doktor kayboldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinden denize girmek üzere çıkan doktor Orhan Bican'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinden denize girmek üzere çıkan doktor Orhan Bican'dan 2 gündür haber alınamıyor. Anne ve babasıyla yaşayan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican, evden denize gireceğini belirterek ayrıldı. Kendisinden 2 gündür haber alamayan ailesinin kayıp ihbarı üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bican'ın denize girdiği öne sürülen Pazarcı Mahallesi'ndeki Kızılin sahilinde arama yaptı. Aramada Bican'ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulundu ancak kendisine rastlanmadı. Alanya Sahil Güvenlik ekiplerinin yarın arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Bican'ın bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanındaki işinden ayrıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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