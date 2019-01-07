Son Dakika Haberleri: Antalya'da Denizi Kirleten Gemilere Ceza Yağdı

Antalya'da Denizi Kirleten Gemilere Ceza Yağdı

19 dakika önce

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 8 gemiye toplam 1 milyon 691 bin 925 lira ceza uyguladı.

Antalya'da Denizi Kirleten Gemilere Ceza Yağdı, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 8 gemiye toplam 1 milyon 691 bin 925 lira ceza uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, deniz kirliliği kontrolü amacıyla mücavir deniz alan sınırları içerisinde denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Denize atık boşaltan gemileri takibe alan akeipler, aldıkları numuneleri laboratuvar ortamında analiz ediyor. İlgili birimler konudan haberdar edilirken, numunede tespit edilen maddeye göre para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı içerisinde denize kirli balast, sintine gibi atık su bırakarak, kirliliğe sebep oldukları tespit edilen 8 deniz taşıtına toplam 1 milyon 691 bin 925 lira idari para cezası kesti. İdari para cezası ödenene kadar gemi ve deniz araçları seyrüseferden men edildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, Akdeniz'in mavi kalması ve denizlerin kirletilmemesi için konuya duyarlılık gösteren vatandaşların deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini 0242 249 52 00 numaralı telefona bildirmelerini istedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:07 Kaynak: DHA

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