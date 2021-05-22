Antalya'da denizi kirleten gemiye 1 milyon 566 bin lira ceza - Son Dakika

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1 milyon 566 bin lira ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğine neden olan bir gemiye 1 milyon 566 bin 864 TL para cezası uyguladı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğine neden olan bir gemiye 1 milyon 566 bin 864 TL para cezası uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Konyaaltı Plajı 29 ve 30 numaralı işletmelerin bulunduğu bölgede, "deniz yüzeyinde petrol ve zift kirliliği olduğu" ihbarları üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı incelemelerde, ihbarın doğruluğu tespit edilerek temizlik çalışmaları ve denetim ekipler tarafından kirlilik kaynağı konusunda detaylı çalışmalar yürütüldü.

Gemiye para cezası

Antalya Limanı Bağlama sahasında bulunan kuru yük gemisi bordosu yüzeyinin petrol/zift ile kaplı olduğu Liman Başkanlığı yetkililerinden gelen bilgi dahilinde tespit edildi. Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nde yapılan denetimde, gemi bordosundaki petrol kirliliğini gemi yetkilileri kendi imkanları ile temizlerken deniz kirliliğine sebebiyet verdikleri tespit edildi. Gemiye, 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 1 milyon 566 bin 864 TL idari para cezası uygulanan gemi para ödenene kadar seyrüseferden men edildi.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü Yetkilileri, sorumluluk alanları içerisinde deniz araçlarından kaynaklanan her türlü deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik rutin denetimlerin sürdürüldüğünü belirterek, Antalya Körfezini ve denizleri koruma mücadelesinde; gemi donatanlarının, gemi acentalarının ve halkın duyarlılığının önem arz ettiğine dikkat çekti. Yetkililer, deniz kirliliği şikayetlerinin Antalya 112 Acil Çağrı Merkezine veya Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 249 52 00 numaralı telefonuna iletilebileceği belirtildi.