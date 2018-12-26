Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 479 Bin TL Ceza
2 saat önce
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen Bahama bandıralı gemiye 479 bin 600 lira ceza uyguladı.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen Bahama
bandıralı gemiye 479 bin 600 lira ceza uyguladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, Antalya Port Akdeniz
Liman sahasında bağlı bulunan Bahamalar bandıralı 16 bin 960 grostonluk 'Danny Boy' isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiye 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 479 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Gemi, para cezası ödenene kadar seyrüseferden men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:01 Kaynak: DHA
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