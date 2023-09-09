Antalya'da Depo Kazası: 400 Kiloluk Naylon Topu Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Antalya'da Depo Kazası: 400 Kiloluk Naylon Topu Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Depo Kazası: 400 Kiloluk Naylon Topu Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 09.09.2023 12:58

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir depoda çalışan genç, üzerine düşen 400 kiloluk naylon topunun altında kalarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Cılız (22) isimli genç, çalıştığı depoda raftan düşen 400 kilogramlık naylon topunun altında kalarak ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, depoya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 22 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp, hastaneye gelen gencin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Antalya'da Depo Kazası: 400 Kiloluk Naylon Topu Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Depo Kazası: 400 Kiloluk Naylon Topu Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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