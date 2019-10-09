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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da depo yangını

Antalya'da depo yangını

18 dakika önce

Antalya'da depo yangınıANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanında bulunan depoda yangın çıktı.

Antalya'da depo yangını

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanında bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya'da depo yangını

Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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