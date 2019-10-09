Antalya'da depo yangını
18 dakika önce
Antalya'da depo yangınıANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanında bulunan depoda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
Antalya'da depo yangını
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanında bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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