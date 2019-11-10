Son Dakika Haberleri: Antalya'da depo yangını
Son Dakika Güncel Antalya'da depo yangını

Antalya'da depo yangını

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bir markete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da depo yangını, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bir markete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadayı Mahallesi'nde bulunan bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki otluk alana da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken depo yakınındaki arazide bulunan bir küçükbaş hayvanın, dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti
Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi oldu Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da depo yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]