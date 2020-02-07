Antalya'da depreme dayanaksız 14 okul binası boşaltılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da depreme dayanaksız 14 okul binası boşaltılacak - Son Dakika

Antalya'da depreme dayanaksız 14 okul binası boşaltılacak

6 saat önce

Antalya'da deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 14 okul binası boşaltılacak.

Antalya'da depreme dayanaksız 14 okul binası boşaltılacak, System.String[]

Antalya'da deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 14 okul binası boşaltılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının ve eklentilerinin deprem tetkik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu Antalya merkez ve ilçelerinde yer alan 14 okulda 20 eğitim yapısının boşaltılacağı duyurulan açıklamada, okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

Boşaltılan bazı okullarda ise ikili eğitim-öğretim sistemine geçileceği kaydedilen açıklamada, öğrencilerin eğitim-öğretim ortamları için her türlü tedbirin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, öğrencilerin 10 Şubat'tan itibaren planlanan okul ve dersliklerde eğitim-öğretime devam edeceği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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