Antalya'da Dere Taştı, Evlerinde Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Antalya'nın Aksu ilçesinde akşam saatlerinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan aileler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antalya
'nın Aksu
ilçesinde akşam saatlerinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan aileler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aksu ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde Boztepe
Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Mahallede hayvancılıkla geçimini sağlayan Kazım Gül ailesi, evlerinin önünden geçen derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kaldı. Mahalle muhtarının durumu polise ve itfaiyeye bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ailenin 2 çocuğunu bir itfaiye eri sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Mahallede yaşayan mevsimlik işçiler de kurtarıldı. Sabah
suların çekilmesi ile bölgede hayat normale döndü. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
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