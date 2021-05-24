Antalya'da dere yatağında elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki