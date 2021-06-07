Antalya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Tuna Dalkılıç'a (40) ait olduğu belirlenen ceset, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla oldukça dik olan alandan yürüyüş yoluna çıkartıldı.

Ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 800 metre derinliğindeki dere yatağında bir erkek cesedi buldular.

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