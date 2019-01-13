Son Dakika Haberleri: Antalya'da Derede Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Derede Erkek Cesedi Bulundu

7 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde 20 gündür kayıp olan kişinin cesedi derede bulundu.

Antalya'da Derede Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Aksu ilçesinde 20 gündür kayıp olan kişinin cesedi derede bulundu.

Hacıaliler Mahallesi'ndeki derede hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibi, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, geçimini hurdacılıkla sağlayan ve 20 gün önce kaybolan Allahverdi Arıbaş'a ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen Arıbaş'ın yakınları, üzüntü yaşadı.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Polis, Aksu, Antalya, Güncel
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