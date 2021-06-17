Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Hüseyin Elgül'ün (51) kullandığı traktör, geri manevra sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi. Tarlada çalışan işçiler, yetkililerden yardım istedi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Elgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Son Dakika

Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti

Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış

Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek

Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı

Aşı ve maske karşıtlarının mazeretleri pes dedirtti! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var

Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum