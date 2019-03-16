Son Dakika Haberleri: Antalya'da Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Öldü

Antalya'da Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Öldü, System.String[]
Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Altıntaş (40) idaresindeki 07 ADA 504 plakalı otomobil, Güzel Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki Düden Çayı Köprüsü'nden dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, aracın sudan çıkarılması için çalışma yaptı.

Halata bağlanarak yukarıya çıkarılan aracın içinde bulunan Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan Altıntaş'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İki çocuğu bulunan Altıntaş'ın emlakçılık yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]