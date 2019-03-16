Antalya'da Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Öldü
1 saat önce
Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya
'da dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Altıntaş
(40) idaresindeki 07 ADA 504 plakalı otomobil, Güzel Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki Düden Çayı Köprüsü'nden dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis
, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, aracın sudan çıkarılması için çalışma yaptı.
Halata bağlanarak yukarıya çıkarılan aracın içinde bulunan Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan Altıntaş'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
İki çocuğu bulunan Altıntaş'ın emlakçılık yaptığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA
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