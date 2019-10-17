Son Dakika Haberleri: Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı 70 metre derinliğe dalan askerler su altında fenalaştıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde birlikte dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı...

Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

70 metre derinliğe dalan askerler su altında fenalaştı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde birlikte dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı.


Komandolar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınındaki sahilde 11: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri 2 grup halinde 70 metreye daldı. Komandolardan bir grup deniz yüzeyine çıkarken diğer grupta henüz belirlenemeyen bir sebepten fenalaşan 4 komando, diğer askerlerin müdahalesiyle su yüzeyine çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan 4 SAS komandosu, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Jandarma, Komando, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:22:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]