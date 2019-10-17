Son Dakika Haberleri: Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (GENİŞ HABER)
Son Dakika Güncel Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (GENİŞ HABER)

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (GENİŞ HABER)

32 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (GENİŞ HABER), System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden biri, müdahaleye rağmen şehit oldu. Rahatsızlanan 3 asker amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Diğer yandan cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

--------

Jandarma ekipleri

Savcı inceleme yaparken

Dalış ekipmnaları

Bottan detay

Genel detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

=====================


Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi
Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:18:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (GENİŞ HABER)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]