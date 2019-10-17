Son Dakika Haberleri: Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden
Son Dakika Güncel Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden

48 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin derin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), şehit oldu.

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin derin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), şehit oldu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu. Diğer 3 asker ise tedbir amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Şehit Akmeşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada, cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede yapılan dalış eğitimi sırasında 4 askerin rahatsızlandığı belirtildi. Askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin kalbinin durduğu, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın saat 13.30 sıralarında şehit olduğu ifade edildi.


Jandarma, Antalya, Akmeşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
Son dakika: MSB'den yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]