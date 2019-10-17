Son Dakika Haberleri: Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu

2 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden biri, müdahaleye rağmen şehit oldu. Rahatsızlanan 3 asker amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Diğer yandan cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.


Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:14 Kaynak: DHA
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Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
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