Son Dakika Haberleri: Antalya'da Dev Dalgalar Eşliğinde Selfie

Antalya'da Dev Dalgalar Eşliğinde Selfie

22 dakika önce

Antalya'da dev dalgalar eşliğinde selfie Boyu 3 metreye kadar çıkan dalgalar, vatandaşlar için de eşsiz bir manzarada fotoğraf çekinme fırsatı oluşturduANTALYA - Antalya'da şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü sahilde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.

Antalya'da Dev Dalgalar Eşliğinde Selfie, System.String[]
Antalya'da dev dalgalar eşliğinde selfie
Boyu 3 metreye kadar çıkan dalgalar, vatandaşlar için de eşsiz bir manzarada fotoğraf çekinme fırsatı oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü sahilde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Boyu 3 metreye kadar çıkan ve adeta görsel şölen oluşturan dalgalar vatandaşlar için de eşsiz bir manzarada fotoğraf çekinme fırsatı oluşturdu.
Antalya'da Meteorolojinin 5 ilçe için fırtına ve hortum uyarısı sonrası kent merkezinde de gün boyunca etkili olan rüzgar, öğle saatlerinden sonra şiddetini arttırdı. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarda, vatandaşlar dışarıda zor anlar yaşarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de boyu 3 metreye kadar çıkan dalgaların oluşmasına neden oldu. Sahili döven dalgalar, adeta görsel şölen oluşturdu. Bembeyaza bürünen sahili gören vatandaşlar da, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.
"Çok korktum"
Norveç'ten Antalya'ya tatile gelen İran Vatandaşı Hanieh Eskandari, erkek arkadaşıyla birlikte nişan hazırlıkları yaptıklarını ve sahilde de fotoğraf çekindiklerini anlattı. Eskandari, "Dalgalar çok büyük ve çok korktum. Geçen hafta hortumu Norveç'teyken izlemiştik. Ailem tedirgindi ama fotoğraflarımız çok güzel oldu" dedi.
Eskandari'nin Azeri arkadaşı Adem Hüseynov da, "Fotoğraf çekinmek çok güç oldu ama manzara çok güzel" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:16 Kaynak: İHA

Norveç, Antalya, Dalgalar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Maaşı Kesilen Yaşlı Adam, Yeniden Maaş Almaya Başlayınca Köy Kahvesinde Herkese Çay Ismarladı Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Dev Dalgalar Eşliğinde Selfie
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]