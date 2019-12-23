Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü - Son Dakika
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Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü

6 saat önce

ANTALYA'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü, System.String[]

ANTALYA'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Denizdeki fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, falezleri dövdü.

Antalya'da meteorolojik uyarının ardından gece yarısından sonra rüzgarın etkisi arttı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde oluşan dev dalgalar, falezleri dövdü. Kent merkezinde, gün içinde, rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreyi bulması bekleniyor. Kent merkezi ve batı ilçelerinde metrekareye 20- 50 kilogram yağmur düşmesi beklenirken, doğu ilçelerindeki yağış miktarının 51- 100 kilogram olacağı tahmin ediliyor.Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı barınaklarında da hareketlilik yaşanıyor. Ani fırtınaya karşı tekneciler, geceyi teknelerinde geçirdi. Fırtınaya ve su baskınlarına karşı kent sakinlerinin dikkatli olması yönünde Antalya Valiliği'nce uyarı yapıldı. Bazı kişiler, rüzgarlı havaya ve dev dalgalara rağmen sahilde cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
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