Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2) - Son Dakika

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2)

6 saat önce

ÇINAR AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİAntalya'da şiddetli rüzgar etkili olurken, Serik ilçesindeki sanayi sitesinde köküden sökülen çınar ağacı, oto tamircisi Şeref Dağ'ın iş yerinin önüne tamir için bırakılan, 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2), System.String[]

ÇINAR AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Antalya'da şiddetli rüzgar etkili olurken, Serik ilçesindeki sanayi sitesinde köküden sökülen çınar ağacı, oto tamircisi Şeref Dağ'ın iş yerinin önüne tamir için bırakılan, 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağacın gövdesi altında ezilen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Şeref Dağ, "Sabah fırtına vardı. İş yerimi açtım, tamir için bekleyen araçları dışarı çıkardım. Bundan yaklaşık 15 gün önce elektrik dağıtım şirketine ait yüklenici firma tarafından sanayi içinde elektrikleri yer altına alma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sırasında bu ağacın etrafını elektrik hattı döşemek için komple kazdılar. 'Buralara beton dökeceğiz' dediler; ama dökmediler. Ayağım kalınlığındaki kökleri kepçeyle kırdılar. Kazı işleminden sonra sadece ağacın dibine kum döküp gittiler. Ağacın köklerini de kestikleri için bu fırtınada dayanamadı ve gözümüzün önünde müşterimizin aracının üzerine devrildi. 2008'den beri burada iş yerim var. Ağacın zararını görmediğim gibi faydasını gördüm. Ama gördüğünüz gibi müşterimin aracı hurdaya döndü. Benim ve müşterimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu elektrik dağıtım şirketinin değil yüklenici firmanın tecrübesizlik ve bilgisizliğinden kaynaklandı. Kanuni haklarımızı arayacağız" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),


Antalya, Polis, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gerçek ailesini arayan genç kızı, "Ben babanım" diyerek 4 kişi aradı
İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı!

Son Dakika Haberleri
17:50 TİKA'dan Irak'taki 15 Türkmen okuluna kırtasiye yardımı - Son Dakika
17:50 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
17:48 Suudi aktivistlerden "Kaşıkçı davasında üst düzey isimlerin ceza almamasına" tepki - Son Dakika
17:48 Adana'da yargılanan FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
17:43 Samandağ-Arsuz yolu 2.5 saatten 40 dakikaya düştü - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]