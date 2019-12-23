Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3) - Son Dakika

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)

6 saat önce

EVE YILDIRIM İSABET ETTİSerik'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti.

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3), System.String[]

EVE YILDIRIM İSABET ETTİ

Serik'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti. Olay sonrası evin elektrik panosu ve tesisatı yandı. Cemal Durmaz, "Serada çalışıyorduk. Bir yıldırım düştü. Bir müddet sonra işim vardı eve geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Önce elektrik dağıtım şirketini aradım ama hala bize ulaşmadı. Özel elektrikçimi çağırdım. Sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. Evin içerisinde bir hasar var mı daha onu tespit edemedik. O sırada evde iyi ki yokmuşuz. İşimizin başındaydık" dedi.

AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

Diğer yandan Belek- Kadriye turizm yolunda da çam ağaçları devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı. Serik Belediyesi ekiplerine haber verilmesi üzerine devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı. Polis de trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı.


serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
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