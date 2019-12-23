Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (4) - Son Dakika

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (4)

6 saat önce

SAHİL BOŞ KALDIAntalya'da, sabah saatlerinden beri devam eden fırtına ve yağışın, yarın saat 17.00'ye kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (4), System.String[]

SAHİL BOŞ KALDI

Antalya'da, sabah saatlerinden beri devam eden fırtına ve yağışın, yarın saat 17.00'ye kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, metrekareye 50- 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgalar, sahilin bir kısmını kaplayan kayalıkları aştı. Muratpaşa ilçesindeki Örnekköy sahilinde, yazın tatilcilerin güneşlendiği localar, işletme sahiplerince kıyıya çekildi. Fırtına nedeniyle sahilin boş kaldığı görüldü. Akşam saatlerinde ise güneş açmasıyla gökkuşağı oluştu.


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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
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