Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü-ek anonslar - Son Dakika

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ÇINAR AĞACI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Antalya'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar sabah saatlerinde Serik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bir çınar ağacının devrilmesine neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen dev çınar, oto tamircisi Şeref Dağ'ın iş yerinin önünde tamir için bırakılan park halindeki 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağacın gövdesi altında ezilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Belediye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

'MÜŞTERİMİZİN ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ'

İş yeri sahibi Şeref Dağ, Sabah fırtına vardı. İş yerimi açtım tamir için iş yerinin içerisinde bekleyen araçları dışarı çıkardım. Bundan yaklaşık 15 gün önce elektrik dağıtım şirketine ait yüklenici firma tarafından sanayi içerisinde elektrikleri yer altına alma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sırasında bu ağacın etrafını elektrik hattı döşemek için komple kazdılar. 'Buralara beton dökeceğiz' dediler. Ama dökmediler. Ayağım kalınlığındaki kökleri kepçeyle kırdılar. Kazı işleminden sonra sadece ağacın dibine kum döküp gittiler. Ağacın köklerini de kestikleri için bu fırtınada dayanamadı ve gözümüzün önünde müşterimizin aracının üzerine devrildi. Ben 2008'den beri burada iş yerim var. Ağacın zararını görmediğim gibi faydasını gördüm. Ama gördüğünüz gibi müşterimin aracı hurdaya döndü. Benim ve müşterimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu elektrik dağıtım şirketinin değil yüklenici firmanın tecrübesizlik ve bilgisizliğinden kaynaklandı. Kanuni haklarımızı arayacağız dedi.