Antalya'da Dev Dalgaların Batırdığı Tekneler Havadan Görüntülendi

Antalya'da dev dalgaların batırdığı tekneler havadan görüntülendi Çay üzerinde oluşan 3 metrelik dalgalar 7 tekneyi sulara gömdü Tekne sahibi Selahattin Şimşek: "Dün gece anlatılmaz.

Antalya'da dev dalgaların batırdığı tekneler havadan görüntülendi

Çay üzerinde oluşan 3 metrelik dalgalar 7 tekneyi sulara gömdü

Tekne sahibi Selahattin Şimşek: "Dün gece anlatılmaz. Ölümü yaşadık"



ANTALYA - Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan ve sabaha kadar devam eden şiddetli fırtına Aksu İlçesi'nde bir çay üzerinde bulunan tekneleri batırdı. O anları, "Dün gece anlatılmaz. Ölümü yaşadık." diyerek anlatan tekne sahipleri, fırtına dolayısı ile 7 teknenin sulara gömüldüğünü belirtti.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızı saate 60 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeni ile denizde 7-8 metreye yakın dev dalgalar oluştu. Aksu İlçesi'nde bulunan Aksu Çayı'nda ise 3 gündür etkili olan şiddetli yağmur nedeni ile su debisinin yükselmesi sonucu fırtınada 2-3 metreye yakın dalga oluştu. Oluşan dalgalar Aksu Çayı üzerinde bulunan onlarca balıkçı teknesini ve balık restoranlarını vurdu. Dev dalgalara dayanamayan 7 tekne, debisi yükselen çayın içerisinde fırtınanın yan yatırması ile suya gömüldü. Bazı tekneler ise gece saatlerinde sahipleri tarafından kurtarıldı. Sabah saatlerinde teknelerin yanına gelen vatandaşlar ise teknelerini o batık durumda görünce hayatlarının şokunu yaşadılar. Karada tamir için bekleyen birkaç tekne ise fırtınanın şiddetine dayanamayarak yan yattı. Bir balık restoranı ise bir kısmı suların içine gömüldü. Teknelerini su yüzeyinden başka bir yere taşımak isteyen bazı tekne sahipleri ise zaman zaman zor anlar yaşadı.

"Dün gece anlatılmaz. Ölümü yaşadık."

Gece saatlerinde yaşadıklarını anlatan tekne sahibi 50 yaşındaki Selahattin Şimşek, "Burada yaklaşık 50 yıldır teknemiz var. Burada bu olay her yıl oluyor. Teknelerin dalga olunca ya da su yükselince gidecek yeri yok. Dün akşamdan beri buradayız. Akşam sanki fırtına değil kasırga oldu. Biladerim ile 3-4 tane tekne kurtarmayı başardık. Diğerleri battı. Denizde oluşan dağla içeriye giriyor. Yaklaşık gece 2,5 -3 metre dalga oldu. İskelelerde yıkıldı. Dün gece anlatılmaz. Ölümü yaşadık. Öldük öldük dirildik. Sabah geldiğimizde ise yaz gibi bir hava bulduk. Burada en ucuz tekne 50 bin liradır. 200 bin TL'ye kadar tekne var. 7 tane tekne battı." dedi.

"Kurtaramadıklarımız battı."

Tekne kaptanı Uğur Şimşek ise şöyle konuştu, "Dün geceden beri uyumuyoruz. Şu arkamda olan tekneyi ben kurtardım. Yarısına kadar su dolmuştu. Büyük su motoru ile suyunu tahliye ettik. Şimdi kurtardık. Kurtaramadıklarımız battı. Buranın yapılış sisteminde hata olduğu için içeriye dalga giriyor. Bu bizim her sene başımıza geliyor. Büyük yağmurlarda ve sellerde içeri giren dalgalar teknelerimizi batırıyor. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bunlar milli servettir. Değerleri 50 ile 200 bin TL arasında değişiyor. Çok şükür can kaybımız olmadı. Mal kaybımız oldu. Akşam 21.00'da şiddetli lodos başladı. Şiddetli dalga başladı. Bir anda afet geldi. Denizde 7-8 metre dalga vardı. Çay üzerinde ise 2,5-3 metreye yakın dalga oluştu" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın Anlaştığı Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi

Hindistan'da Su Borularından Buz Aktı