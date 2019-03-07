Son Dakika Haberleri: Antalya'da Devrilen Ambulansın Çarptığı Kişi Öldü

Antalya'da Devrilen Ambulansın Çarptığı Kişi Öldü

1 saat önce

Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da Devrilen Ambulansın Çarptığı Kişi Öldü, System.String[]
Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Termessos Caddesi'nde sirenleri açık halde ilerleyen Caner D. yönetimindeki 34 LM 7112 ambulansa, tali yoldan caddeye çıkan Emine Ç'nin kullandığı 07 MPV 32 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen ambulans, bu sırada yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajına eşyalarını koymaya çalışan Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan Efeoğlu, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Emine Ç. ile ambulans görevlileri olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle bir süre kapatılan cadde, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:57 Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel
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