Antalya'da devrilen araçtaki karı koca hafif şekilde yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.
Hıdır Ataman (75) yönetimindeki 07 S 9995 plakalı otomobil, Göllü yaylası mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ataman ile eşi Elif Ataman (72), sıkıştıkları otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Ataman çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:57 - Kaynak: AA
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