Antalya'da devrilen kamyonetten yola saçılan sebzeler trafiği aksattı - Son Dakika

Yoldaki temizlik çalışması ve sebze kasalarının başka bir kamyonete yüklenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kamyonetin kasasında yüklü sebzelerin yola saçılması nedeniyle trafik Antalya istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ABJ 616 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı girişinde devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadı.

Antalya 'nın Serik ilçesinde devrilen kamyonetin kasasındaki sebzelerin yola saçılması nedeniyle trafik bir süre tek şeritli yolda ilerledi.

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