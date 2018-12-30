Son Dakika Haberleri: Antalya'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü

Antalya'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü

58 dakika önce

Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü, System.String[]
Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemal Nurlu'nun (45) kullandığı 07 R 2818 plakalı kamyon, Antalya- Korkuteli kara yolunda bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

Nurlu, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan sürücünün cenazesinin Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Yakınları, Nurlu'nun araçla seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğinin belirlendiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:47 Kaynak: AA

Korkuteli, Antalya, Güncel
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