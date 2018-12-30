Antalya'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü

Antalya
'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cemal Nurlu'nun (45) kullandığı 07 R 2818 plakalı kamyon, Antalya- Korkuteli
kara yolunda bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.
Nurlu, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderilen, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan sürücünün cenazesinin Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Yakınları, Nurlu'nun araçla seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğinin belirlendiğini söyledi.