Antalya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü - Son Dakika

Antalya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. S.A. (21) yönetimindeki otomobil, Asmaca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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