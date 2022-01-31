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Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

31.01.2022 15:35
Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Antalya'dan Kumluca istikametine giden Özay Aydın'ın (39) kullandığı 35 AIC 746 plakalı otomobil, sağanağın etkisiyle kayganlaşan yolda uçuruma devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Özay Aydın ile araçta bulunan Dilek Aydın (21), İrem Aydın (18) ve Burak Aydın (13) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Sürücü ile Dilek Aydın, Kumluca Devlet Hastanesi'ne, İrem ve Burak Aydın ise ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Burak Aydın, daha sonra hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

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Otomobil, Kumluca, Antalya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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